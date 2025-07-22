SHOT: Главком ВСУ Сырский отправил родителей на лечение в Москву

По данным Telegram-канала, Сырский вышел на связь с родителями после новостей о тяжелом состоянии отца — 86-летнего Станислава Сырского. Мужчина с апреля этого года борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса. Сначала пенсионер лечился во Владимире, где и проживает семья главкома ВСУ, однако там врачи не смогли ему помочь. После этого Сырский-младший отправил родителей в Москву на лечение и реабилитацию.