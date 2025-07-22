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Air China запустила прямые рейсы между Урумчи и Ташкентом

22 июля в Международном аэропорту Ташкента приземлился первый прямой рейс Air China по маршруту Урумчи — Ташкент. Самолет Boeing-737 традиционно встретили водной аркой.

Источник: Курсив

Новый маршрут стал продолжением расширения авиасообщения между Китаем и Узбекистаном после запуска рейсов Пекин — Ташкент.

Air China будет выполнять рейсы по маршруту Урумчи — Ташкент — Урумчи трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.