Общий предок всех пауков появился не на суше, а в водах первичного океана Земли

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что моллисонии являются или древнейшими представителями паукообразных, или же близкими родственниками их непосредственных предков. Это говорит о том, что первые пауки появились не на суше или в прибрежной зоне, а в водах моря, откуда они уже впоследствии проникли на сушу, когда ее уже колонизировали другие членистоногие существа, подытожили палеонтологи.