Британец пытался продать России информацию об экс-главе Минобороны

Суд в Великобритании признал 65-летнего Говарда Майкла Филлипса виновным в попытке оказания помощи иностранной разведке. По версии следствия, он предлагал российским спецслужбам купить личные данные бывшего министра обороны страны Гранта Шэппса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.
Как выяснилось в ходе судебного процесса, Филлипс попал в ловушку британских правоохранителей: роль российских агентов, с которыми он вел переговоры, исполняли полицейские под прикрытием. Мужчина, пытавшийся на тот момент устроиться в пограничную службу, обещал за вознаграждение передать им телефонный номер и информацию о частном самолете Шэппса.
В свою защиту Филлипс выдвинул неожиданную версию. Он заявил, что действовал в интересах Израиля и хотел лишь «заманить в ловушку» агентов, чтобы их разоблачить. По его словам, таким образом он хотел улучшить имидж Израиля в британских СМИ. При этом оказалось, что отправлял письма с предложением о сотрудничестве не только в посольство РФ, но и в дипмиссии Ирана и Китая.
Коллегия присяжных Королевского суда города Винчестер признала его виновным в нарушении акта о национальной безопасности и в ближайшее время ему вынесут приговор.