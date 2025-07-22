Британец пытался продать России информацию об экс-главе Минобороны

В свою защиту Филлипс выдвинул неожиданную версию. Он заявил, что действовал в интересах Израиля и хотел лишь «заманить в ловушку» агентов, чтобы их разоблачить. По его словам, таким образом он хотел улучшить имидж Израиля в британских СМИ. При этом оказалось, что отправлял письма с предложением о сотрудничестве не только в посольство РФ, но и в дипмиссии Ирана и Китая.