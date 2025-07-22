«Режиссер не должен быть безразличным — и он давал нам такой пример»

Порядочный, добрый и надежный человек, умевший дружить. Именно таким коллеги по киноцеху запомнили режиссера Юрия Кару, прощание с которым прошло 22 июля в столице. Ученики мастера отмечали его увлеченность, энергию и желание жить. Ну, а зрители, безусловно, запомнят ставшие культовыми фильмы Кары, среди которых легендарные ленты «Завтра была война», «Мастер и Маргарита», «Воры в законе». Проводить режиссера в последний путь пришли немногие. Среди них — актеры Виктор Раков и Андрей Анкудинов, актриса Ирина Чериченко, а также студенты последнего курса Юрия Викторовича, его коллеги, вдова и дочь. О том, как Москва прощалась с легендой советского и российского кино — в репортаже «Известий».
«Режиссер не должен быть безразличным».
Церемония прощания с режиссером началась в 11 часов у дверей большого траурного зала ЦКБ № 1. До последней минуты близкие Юрия Кары настаивали на закрытом формате панихиды. Но в последний момент разрешили поклонникам проводить мастера в последний земной путь.
За полчаса до начала процессии на улицу Маршала Тимошенко стали подходить поклонники режиссера, его студенты с букетами красных роз.
— Он воспитывал в нас внутреннюю критику. Режиссер не должен быть безразличным. Он нам подавал такой пример. Его мнение отличалось от окружающих. Юрий Викторович был цельным человеком. Меня больше всего поражало его желание жить. Он полжизни занимался физикой, и мы чувствовали его энергию. В теле пожилого 70-летнего человека был мальчишка с горящими глазами, — рассказала «Известиям» студентка последнего режиссерского курса Юрия Кары Анастасия.
Девушка добавила, что их педагог считал подопечных своими детьми и всегда переживал за каждый экзамен. По ее словам, Юрий Викторович часто оставался со студентами до двух часов ночи и разбирал собственные сценарии.
Одной из первых приехала внучка авиаконструктора Сергея Королева Мария, о котором Кара снял фильм в 2007 году, это была одна из последних его режиссерских работ. Мария призналась, что именно благодаря режиссеру жива память о ее именитом деде.
Следом прибыли вдова Кары Ирина Яковлевна и их единственная дочь Юлия. Обе сохраняли молчание и отказывались говорить с журналистами.
Проститься с кинематографистом приехала директор Центрального Дома кинематографистов Екатерина Головня. 13 ноября 2024 года в стенах Дома кино прошел юбилейный вечер Юрия Викторовича.
— Он был человеком, который не умел не дружить. Мы долго работали вместе. А на его юбилее все много смеялись, веселились, танцевали. И Юрий Викторович больше всех, — поделилась с «Известиями» Екатерина.
«Я очень благодарен Юре, что он в меня поверил».
Ровно в 11 двери траурного зала распахнулись и немногочисленных собравшихся пригласили в зал. У входа гостей церемонии встречал портрет Юрия Кары, с которого он в последний раз одарил всех фирменной улыбкой.
Открытый гроб с телом режиссера покоился в центре помещения. В ногах на бархатных подушках — орден «За заслуги в культуре и искусстве», медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. У постамента люди возлагали цветы, а у стены располагались траурные венки от Союза кинематографистов, студентов ВГИКа, киноконцерна «Мосфильм».
Вдова и дочь Кары первыми попрощались с Юрием Викторовичем, отдельно от всех, после чего принимали соболезнования у гроба. Проститься с режиссером пришел народный артист РФ Виктор Раков.
— Я вспоминаю его человеческие качества. Он был порядочным, добрым и надежным человеком, — сказал Раков.
Актер сыграл Мастера в одноименной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Юрия Кары.
— Так получилось, что фильм долго пролежал и вышел не в том виде, в котором был. Юрий Викторович снял почти пять часов, а в 2011 году нам показали лишь двухчасовую версию. Кара назвал ее большим рекламным роликом. Сначала меня утвердили на роль Бездомного, но через некоторое время Кара мне перезвонил и предложил Мастера. Я дал согласие, хотя роль совсем не простая. Я очень благодарен Юре, что он в меня поверил, — вспоминал артист.
После Раков снимался еще в сериале Кары «Звезда эпохи» (2005). Последний раз он виделся с режиссером на его 70-летии в Доме кино. По словам актера, тот был в благостном расположении духа, ничто не предвещало скорого финала.
Проводить режиссера в последний путь пришли актер Андрей Анкудинов и актриса Ирина Чериченко, сыгравшая Искру в дебютном фильме Кары «Завтра была война». Она не могла сдержать слез.
— Простите, но мне очень больно говорить. Я хотела бы рассказывать о Юре, зная, что он жив и здоров. Но сейчас у меня в душе пустота, — сказала актриса.
Во время незапланированной гражданской панихиды к микрофону вышел режиссер и однокурсник Юрия Викторовича по ВГИКу Аким Салбиев. Он признался, что попал в профессию только благодаря Каре.
— На курс Сергея Герасимова поступали в основном москвичи. Там были дети писателей, актеров — и мы с Юрой. Он из Сталино, я из села Эльхотово. Нам пришлось пробиваться в столице. И, если честно, я думал тогда уйти со вступительных экзаменов. Но Юра мне сказал: «Решать будет Герасимов». Я остался. Всё благодаря Юре. Он был очень хорошим, — сказал Салбиев.
После церемонии прощания он добавил, что именно Кара стал основоположником популярных в 1990-е годы фильмов про бандитов.
— Еще до «Бандитского Петербурга» и «Бригады» Кара снял «Воров в законе» с Валентином Гафтом. Но в памяти зрителей в первую очередь останется невероятно пронзительная картина «Завтра была война», — добавил Салбиев.
Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что Кара подарил отечественному кино лучшую по актерскому составу версию «Мастера и Маргариты» и вложил свет в каждого из своих студентов.
— Видимо, там, наверху, решили, что пора снять хорошее кино, и отправили за неделю сразу трех выдающихся режиссеров — Митту, Мороза и Кару. Невозможно говорить: «Юра, ты был». Юра, ты есть! — закончил Шнейдеров.
«Юра, спасибо тебе за всё. Больше не могу…».
Последней к микрофону пригласили вдову режиссера. Женщина сказала, что попробует произнести речь, но слезы прервали ее в самом начале.
— Мы прожили прекрасную жизнь. Юра, спасибо тебе за всё. Больше не могу… — сказала Ирина.
В конце гражданской панихиды появился священник и провел отпевание. Для этого прессу попросили покинуть зал, чтобы рядом с Юрием Карой стояли только близкие, друзья и поклонники.
Церемония прощания завершилась в полной тишине. К моменту, когда гроб грузили в катафалк, площадь перед ЦКБ уже опустела. Близкие отправились на Троекуровское кладбище, где и будет покоиться Юрий Кара. Режиссера не проводили аплодисментами, не кричали «браво». Его вынесли молча. И слышен был только стук каблуков. Булгаков обязательно описал бы это — на одной из своих манжет.