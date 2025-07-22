«Режиссер не должен быть безразличным — и он давал нам такой пример»

— Так получилось, что фильм долго пролежал и вышел не в том виде, в котором был. Юрий Викторович снял почти пять часов, а в 2011 году нам показали лишь двухчасовую версию. Кара назвал ее большим рекламным роликом. Сначала меня утвердили на роль Бездомного, но через некоторое время Кара мне перезвонил и предложил Мастера. Я дал согласие, хотя роль совсем не простая. Я очень благодарен Юре, что он в меня поверил, — вспоминал артист.