В районах Перми еженедельно проходят субботники

Активно участвует в субботниках и Свердловский район. Так, активисты ТОС «Гусарова» провели субботник на Гусарова, 5, 5а, Лодыгина, 42, 50 и Тбилисской, 9а, 11. Представители ТОС «Краснова» провели субботник в сквере «Встречи поколений» и на ул. Солдатова, 39, 41, а неравнодушные жители ТОС «Зеленое хозяйство» навели порядок на ул. Льва Шатрова, 22. Всего силами ТОСов в Свердловском районе за прошлую неделю вывезено более 35 мешков мусора.