В районах Перми еженедельно проходят субботники

Проект «Пермь в порядке» включает широкий комплекс работ по благоустройству: обустройство дворов, ремонт фасадов, снос незаконных НТО, устранение граффити, а также субботники и экологические акции. Инициативные горожане, сотрудники районных администраций, а также общественных объединений участвуют в уборке.
Так, в Индустриальном районе еженедельно проходят субботники. Проведены работы по устранению граффити на бесхозяйных объектах, закрыты бетонными крышками бесхозяйные колодцы по 19 адресам. С начала прошлой недели было собрано 119 куб. м. мусора.
В Дзержинском районе представители ТОСов еженедельно проводят субботники, косят траву, высаживают цветы. ТОС «Акуловский» на прошлой неделе покрасил металлические поверхности на детских площадках на ул. Сортировочной и ул. Машинистов. В Ленинском районе силами ТОС «Разгуляй» в июле проведено два субботника на детской площадке на улице 2-й Разгуляйской.
Сотрудники администрации Мотовилихинского района еженедельно проводят уборку на территориях, прилегающих к зданию администрации района. За прошлую неделю вывезено более 12 мешков крупного бытового и строительного мусора.
На территории Орджоникидзевского района еженедельные субботники проходят со 2 июля, с начала месяца вывезено более 30 мешков мусора. Следующие субботники в Орджоникидзевском районе запланированы на 30 июля, 6, 13, 20 и 27 августа.
В Кировском районе субботники тоже проводятся еженедельно. Например, активисты ТОС «Водники» навели порядок на набережной от родника у Храма Святого князя Владимира до проходной судостроительного предприятия «Пермская Судоверфь», а команда ТОС «Судозаводский» общими усилиями почистила лесной массив в эко-парке «Мечта воробушка». Всего силами ТОСов района только за прошлую неделю вывезено более 40 мешков мусора.
Активно участвует в субботниках и Свердловский район. Так, активисты ТОС «Гусарова» провели субботник на Гусарова, 5, 5а, Лодыгина, 42, 50 и Тбилисской, 9а, 11. Представители ТОС «Краснова» провели субботник в сквере «Встречи поколений» и на ул. Солдатова, 39, 41, а неравнодушные жители ТОС «Зеленое хозяйство» навели порядок на ул. Льва Шатрова, 22. Всего силами ТОСов в Свердловском районе за прошлую неделю вывезено более 35 мешков мусора.
Пермякам рекомендуют перед проведением субботников обращаться в администрацию района, чтобы получить помощь в вывозе мусора с муниципальной территории.