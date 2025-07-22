В Госдуме назвали штрафы за передачу номера методом борьбы с мошенниками

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Принятый закон о штрафах за намеренный поиск экстремистских материалов и за незаконную передачу другому лицу абонентского номера — это инструмент борьбы с мошенническими действиями, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Важнейшие изменения — это неправомерное использование SIM-боксов, виртуальных телефонных станций и передача SIM-карт третьим лицам. Это все меры, инструменты борьбы с мошенническими действиями», — сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что телефоны друг другу можно передать в кругу семьи, родственников, доверенных лиц и даже друзьям.
«Мы боремся с явлением, когда гражданин может, сам того не осознавая, дать в аренду, продать или просто передать свои SIM-карты незнакомцам. Это, как правило, и есть мошенники», — подчеркнул Боярский.
По его словам, мера рассчитана на узкий круг людей, которые, обходя блокировки и смотря экстремистские материалы, в последствии могут совершить серьезное преступление против общества и государства.
«Такая превентивная мера», — добавил председатель комитета ГД.
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.