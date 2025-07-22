Единовременные выплаты пенсионных накоплений в 2025 году в Башкирии получили 8 тысяч человек

Как уточняют в ведомстве, форма выплаты (единовременная или ежемесячная) определяется по новым упрощенным правилам расчета. Для этого сумму накоплений делят на установленный период выплат — 270 месяцев (22,5 года) для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Если ежемесячный платеж составляет 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера (в 2025 году — 1 525 рублей), средства выплачиваются сразу.