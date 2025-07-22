Единовременные выплаты пенсионных накоплений в 2025 году в Башкирии получили 8 тысяч человек

Восемь тысяч жителей Башкирии получили единовременные выплаты пенсионных накоплений в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба отделение Социального фонда России по республике.
Как уточняют в ведомстве, форма выплаты (единовременная или ежемесячная) определяется по новым упрощенным правилам расчета. Для этого сумму накоплений делят на установленный период выплат — 270 месяцев (22,5 года) для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Если ежемесячный платеж составляет 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера (в 2025 году — 1 525 рублей), средства выплачиваются сразу.
Например, при накоплениях в 400 тысяч рублей ежемесячный платеж составит 1 481 рубль (400 000/270), что меньше 10% от прожиточного минимума. В этом случае гражданин получит всю сумму сразу.
Право на пенсионные накопления имеют:
— граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляли взносы до 2014 года;
— мужчины 1953−1966 гг.р. и женщины 1957−1966 гг.р. при наличии взносов в 2002—2004 годах;
— участники программы госсофинансирования;
— владельцы маткапитала, направившие средства на накопительную пенсию (минимальный срок выплат — 10 лет).
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