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Двойной удар: Молдову накроет магнитная буря и жара — головной боли не избежать

Жаркое лето и геомагнитные аномалии испытывают на прочность жителей Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове ожидаются аномальная жара и магнитные бури, что может негативно сказаться на людях с повышенной метеочувствительностью.

23 и 24 июля на Земле возможны магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Причина — корональная дыра средних размеров, находящаяся в настоящее время примерно на линии Солнце-Земля.

Помимо этого, в Молдове объявлен новый «жёлтый код».

Он будет действовать завтра, 23 июля.

Максимальная температура воздуха в затронутых районах достигнет +33 градусов.

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Как пережить дни повышенной солнечной активности.

— Проводите больше времени на свежем воздухе. Короткие прогулки в тени или в парке помогут стабилизировать нервную систему и улучшить кровообращение.

— Избегайте алкоголя, кофе и тяжёлой пищи. Эти продукты нагружают сосуды и могут усилить симптомы, такие как головная боль или тахикардия.

— Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Полноценный сон помогает организму лучше адаптироваться к изменениям.

— Перед сном принимайте контрастный душ. Это улучшает циркуляцию крови и снижает уровень стресса.

— Увеличьте потребление чистой воды. Обезвоживание может усиливать головные боли и усталость — особенно в жару и при нестабильной геомагнитной обстановке.

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