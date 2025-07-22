Двойной удар: Молдову накроет магнитная буря и жара — головной боли не избежать

В Молдове ожидаются аномальная жара и магнитные бури, что может негативно сказаться на людях с повышенной метеочувствительностью.
23 и 24 июля на Земле возможны магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Причина — корональная дыра средних размеров, находящаяся в настоящее время примерно на линии Солнце-Земля.
Помимо этого, в Молдове объявлен новый «жёлтый код».
Он будет действовать завтра, 23 июля.
Максимальная температура воздуха в затронутых районах достигнет +33 градусов.
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Как пережить дни повышенной солнечной активности.
— Проводите больше времени на свежем воздухе. Короткие прогулки в тени или в парке помогут стабилизировать нервную систему и улучшить кровообращение.
— Избегайте алкоголя, кофе и тяжёлой пищи. Эти продукты нагружают сосуды и могут усилить симптомы, такие как головная боль или тахикардия.
— Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Полноценный сон помогает организму лучше адаптироваться к изменениям.
— Перед сном принимайте контрастный душ. Это улучшает циркуляцию крови и снижает уровень стресса.
— Увеличьте потребление чистой воды. Обезвоживание может усиливать головные боли и усталость — особенно в жару и при нестабильной геомагнитной обстановке.
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