В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу

В Госдуму внесен законопроект об изменении подхода к проведению призыва на военную службу. Документ предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года. Авторами поправок выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.