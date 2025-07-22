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Самарцам назвали самые частые детские травмы летом 2025 года

Летний период 2025 года сохранил традиционно высокий уровень детского травматизма.

Летний период 2025 года сохранил традиционно высокий уровень детского травматизма. Специалисты отмечают, что с наступлением теплого сезона в травмпункты города ежедневно поступают десятки детей с различными повреждениями, сообщают РИА Новости.

Основной причиной травм медики называют повышенную активность детей в летний период. Катание на велосипедах, самокатах и роликовых коньках без защитной экипировки приводит к многочисленным случаям травматизма. Особую опасность представляют современные средства передвижения — электросамокаты и гироскутеры, которые стали популярны среди подростков.

Согласно статистике травматологического отделения детской городской больницы № 1, структура детских травм распределяется следующим образом:

поверхностные повреждения (ссадины, ушибы) — 42% случаев;переломы верхних и нижних конечностей — 23%;резаные раны и порезы — 18%;черепно-мозговые травмы различной степени тяжести — 9%;прочие повреждения — 8%.

«Летом мы наблюдаем характерную картину — количество обращений с серьезными травмами уменьшается, но возрастает число мелких повреждений, — комментирует заведующий травматологическим отделением Андрей Колесников. — Особенно тревожит рост числа травм, связанных с использованием электротранспорта. Родителям стоит внимательнее относиться к безопасности своих детей».

Медики обращают внимание на важность профилактических мер:

обязательное использование защитной экипировки при катании;контроль за детьми младшего возраста на игровых площадках;обучение правилам безопасного поведения на улице;ограничение доступа к опасным предметам и инструментам.

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