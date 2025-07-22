Самарцам назвали самые частые детские травмы летом 2025 года

Летний период 2025 года сохранил традиционно высокий уровень детского травматизма. Специалисты отмечают, что с наступлением теплого сезона в травмпункты города ежедневно поступают десятки детей с различными повреждениями, сообщают РИА Новости.
Основной причиной травм медики называют повышенную активность детей в летний период. Катание на велосипедах, самокатах и роликовых коньках без защитной экипировки приводит к многочисленным случаям травматизма. Особую опасность представляют современные средства передвижения — электросамокаты и гироскутеры, которые стали популярны среди подростков.
Согласно статистике травматологического отделения детской городской больницы № 1, структура детских травм распределяется следующим образом:
поверхностные повреждения (ссадины, ушибы) — 42% случаев;переломы верхних и нижних конечностей — 23%;резаные раны и порезы — 18%;черепно-мозговые травмы различной степени тяжести — 9%;прочие повреждения — 8%.
«Летом мы наблюдаем характерную картину — количество обращений с серьезными травмами уменьшается, но возрастает число мелких повреждений, — комментирует заведующий травматологическим отделением Андрей Колесников. — Особенно тревожит рост числа травм, связанных с использованием электротранспорта. Родителям стоит внимательнее относиться к безопасности своих детей».
Медики обращают внимание на важность профилактических мер:
обязательное использование защитной экипировки при катании;контроль за детьми младшего возраста на игровых площадках;обучение правилам безопасного поведения на улице;ограничение доступа к опасным предметам и инструментам.
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