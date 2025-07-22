Самарцам назвали самые частые детские травмы летом 2025 года

Основной причиной травм медики называют повышенную активность детей в летний период. Катание на велосипедах, самокатах и роликовых коньках без защитной экипировки приводит к многочисленным случаям травматизма. Особую опасность представляют современные средства передвижения — электросамокаты и гироскутеры, которые стали популярны среди подростков.