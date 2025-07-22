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После вмешательства прокуратуры в Ростовской области с кладбища убрали свалку

Под Ростовом ликвидировали несанкционированную свалку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры в Кашарском районе устранили свалочный очаг на кладбище. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

На территории погоста находилась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления не принимали меры к ее выявлению и ликвидации. Тогда прокуратура внесла представление.

— По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, — говорится в сообщении.

В итоге свалка была ликвидирована.

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