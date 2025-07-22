На этой неделе в Кировском районе Перми пройдет фестиваль «Причал»

В музыкальную программу фестиваля по традиции входят выступления молодых пермских команд. В этом году на сцену выйдут группы HOPELAKE, O'LovO, «Девара», «Это не моё», Sing Sing, «Универмаг», Dozen Doors, «Коннемара», INTIMUS, «Макконахи». Группы, которые проходили конкурсный отбор в прошлые годы, выступали как новички и очень понравились зрителям, были приглашены в основную музыкальную программу. Это «Паприка», «Лимонов цвет», «Скарред», электронный проект DEDU PLOHO и DJ DOSA. Также перед гостями фестиваля выступят популярные пермские артисты — ансамбли «Воскресение», «Иваны», группы «ROCKY-II» и «Смирный и друзья», балалаечник Андрей Киряков с проектом «Три балалайки». Закроет фестиваль мультиформатное шоу с участием камерного оркестра «Орфей» и цирковых артистов.