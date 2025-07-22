На этой неделе в Кировском районе Перми пройдет фестиваль «Причал»

Музыкальный фестиваль «Причал» в Кировском районе продлится с 25 по 27 июля.
В пятницу, 25 июля, в рамках фестиваля состоится экскурсия в музей истории Пермского порохового завода.
В субботу основные музыкальные события разместятся на набережной Кировского района. Зрителей ждут на променадной части набережной ниже ДК им. Кирова, вторая сцена разместится на модульном причале района. В воскресенье фестивальный городок переместится на судостроительный завод «Пермская судоверфь» (ул. Буксирная, 6). Там будут работать две сцены, лекторий, арт-пространство, посвященное истории судостроения, посетителям покажут фильмы о пароходстве, предложат экскурсию по территории «Пермской судоверфи». В субботу в цеху завода пройдет концерт камерного оркестра «Орфей» (6+). Оба выходных дня на фестивале будут продаваться изделия пермских мастеров, будет работать детская зона с играми, мастер-классами и показом спектаклей для всей семьи.
Кировский район в эти дни станет самостоятельной фестивальной площадкой. Например, гости фестиваля смогут посетить эко-прогулки в лесном массиве Кировского района. Аудиопроменады с рассказом о реках и родниках района будут стартовать с набережной. две экскурсии по микрорайону Водники и Судозаводской станут посвящением 80-летию В особняке на набережной (Кировоградская, 44) в субботу и воскресенье с 12.00 до 19.00 будет работать выставка «История Камы» (0+).
«Тихая дискотека» пройдет в лесном массиве района (12+). Танцы в лесу под сет DJ Луценко будут проходить в наушниках, чтобы участники не тревожили лесных обитателей.
Дача Синакевича на ул. Танцорова, 24 снова станет фестивальной площадкой. Здесь в субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00 будет действовать выставочное пространство «Дачные истории» (0+), посвященное загородной жизни пермяков, и фотозона с примеркой костюмов начала XX века, пройдут мастер-классы. В субботу на даче состоится концерт городского романса (6+), в воскресенье от крыльца дачи будут стартовать прогулки-лекции по микрорайону Нижняя Курья (6+).
В музыкальную программу фестиваля по традиции входят выступления молодых пермских команд. В этом году на сцену выйдут группы HOPELAKE, O'LovO, «Девара», «Это не моё», Sing Sing, «Универмаг», Dozen Doors, «Коннемара», INTIMUS, «Макконахи». Группы, которые проходили конкурсный отбор в прошлые годы, выступали как новички и очень понравились зрителям, были приглашены в основную музыкальную программу. Это «Паприка», «Лимонов цвет», «Скарред», электронный проект DEDU PLOHO и DJ DOSA. Также перед гостями фестиваля выступят популярные пермские артисты — ансамбли «Воскресение», «Иваны», группы «ROCKY-II» и «Смирный и друзья», балалаечник Андрей Киряков с проектом «Три балалайки». Закроет фестиваль мультиформатное шоу с участием камерного оркестра «Орфей» и цирковых артистов.
Добраться из центра в Закамск можно будет и по воде. Трансферные рейсы «Ягошихи» и «Экохода-2» из центра города в Закамск и обратно 26 и 27 июля будут сопровождаться экскурсионной программой. Организаторы предупреждают, что в районе фестиваля могут быть перебои с мобильным интернетом, и рекомендуют позаботиться о билетах на речные прогулки заранее.
Полная программа и регистрация на события фестиваля — здесь.