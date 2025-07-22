Госдума в I чтении приняла законопроект об оценке качества образования

«Теперь во всех образовательных организациях будет проводиться независимая оценка с участием экспертов и профильных организаций. Итоги оценки будут публичны, это особенно поможет абитуриентам и их родителям. Контроль качества будет обязательным, а для тех, кто не будет работать над устранением замечаний, предусмотрены меры воздействия вплоть до лишения аккредитации», — сказал председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.