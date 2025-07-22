15-летней мотоциклистка устроила в Башкирии гонки с гаишниками

В селе Бахтыбаево была остановлена 15-летняя школьница, пытавшаяся скрыться от сотрудников ДПС на мотоцикле. Подростка отстранили от управления, а сам транспорт отправили на специализированную стоянку. На место происшествия вызвали мать девочки, на нее составили административный протокол по статье за передачу управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством. Штраф за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей.