15-летней мотоциклистка устроила в Башкирии гонки с гаишниками

В Бирском районе Башкирии в рамках профилактической кампании «Не рули, малай!» инспекторы Госавтоинспекции пресекли очередной случай управления транспортом несовершеннолетним. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
В селе Бахтыбаево была остановлена 15-летняя школьница, пытавшаяся скрыться от сотрудников ДПС на мотоцикле. Подростка отстранили от управления, а сам транспорт отправили на специализированную стоянку. На место происшествия вызвали мать девочки, на нее составили административный протокол по статье за передачу управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством. Штраф за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей.
Кроме того, материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности по административной статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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