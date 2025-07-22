Поездка за черникой в Башкирии окончилась для двух женщин большими проблемами

В Салаватском районе Башкирии две женщины заблудились во время поездки за ягодами. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Женщины отправились на Chevrolet Aveo за черникой в лесной массив между Лимоновским гребнем и вершиной Жеребчиков утес. По дороге автомобиль застрял, а сами любительницы ягод 42 и 48 лет потеряли ориентацию на местности. Однако они не поддались панике и вызвали помощь по номеру 112.
Спасатели быстро обнаружили женщин, медицинская помощь им не потребовалась. Сотрудники экстренной службы сопроводили их до ближайшей дороги.
Госкомитет по ЧС напоминает, что даже на исправном автомобиле в лесу можно оказаться в сложной ситуации. Специалисты рекомендуют тщательно планировать маршруты, не съезжать с проверенных дорог и всегда иметь запасной план действий.
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