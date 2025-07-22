Поездка за черникой в Башкирии окончилась для двух женщин большими проблемами

Женщины отправились на Chevrolet Aveo за черникой в лесной массив между Лимоновским гребнем и вершиной Жеребчиков утес. По дороге автомобиль застрял, а сами любительницы ягод 42 и 48 лет потеряли ориентацию на местности. Однако они не поддались панике и вызвали помощь по номеру 112.