12-летний мотоциклист сбил ребенка под Ростовом

В Волгодонском районе в хуторе Парамоновка произошла авария с двумя школьниками. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, на улице Гагарина 12-летний водитель на мотоцикле «Реймер Кольт» на затяжном повороте вправо сбил 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.
В результате столкновения велосипедистка получила травмы. Школьницу госпитализировали в больницу.
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