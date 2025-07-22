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12-летний мотоциклист сбил ребенка под Ростовом

В Волгодонском районе подросток на мотоцикле сбил 8-летнюю велосипедистку.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе в хуторе Парамоновка произошла авария с двумя школьниками. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на улице Гагарина 12-летний водитель на мотоцикле «Реймер Кольт» на затяжном повороте вправо сбил 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.

В результате столкновения велосипедистка получила травмы. Школьницу госпитализировали в больницу.

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