Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу

В ГД внесли проект о проведении круглогодичного призыва на военную службу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

«Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31декабря) на основании указа президента Российской Федерации», — сказано в тексте проекта федерального закона.

В документе отмечается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

«Отправку граждан к местам прохождения военной службы предлагается также осуществлять на основании указов президента Российской Федерации (с распределением численности призываемых граждан Российской Федерации между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами)», — сказано в документе.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше