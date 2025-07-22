В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.
«Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31декабря) на основании указа президента Российской Федерации», — сказано в тексте проекта федерального закона.
В документе отмечается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.
«Отправку граждан к местам прохождения военной службы предлагается также осуществлять на основании указов президента Российской Федерации (с распределением численности призываемых граждан Российской Федерации между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами)», — сказано в документе.