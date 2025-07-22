Военкор Котенок поддержал Дивнича в его конфликте с генералом Алаудиновым

Военкор Юрий Котенок высказался в поддержку бойца ММА Максима Дивнича в его публичном противостоянии с военнослужащим Алиханом Берсаевым и командиром отряда спецназа «Ахмат» генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. История, начавшаяся в Луганске как сугубо бытовой конфликт, приобрела медийный оттенок с участием известных персон и призывами к ужесточению уголовного законодательства за разжигание межнациональной розни.
Военкор Юрий Котенок поддержал бойца ММА Максима Дивнича и осудил генерала Апти Алаудинова за вмешательство в бытовые конфликты, в которых в той или иной роли замешаны чеченцы.
«Максу Дивничу — полная поддержка. Извиняться ему не за что. Извиниться должны перед ним за гнилую попытку организовать травлю на пустом месте», — написал Котенок.
По словам военкора, отсылки к разжиганию межнациональной розни в этом случае неприемлемы, так как «эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию и право вести себя по-свински — так, как хочется, в любом русском городе».
Публичное вмешательство генерала Алаудинова в бытовой конфликт с национальным оттенком Котенок счел неприемлемым.
«Алаудинов — замглавы ГлавПУра (говорю по старинке) не ВС Чеченской Республики, а ВС Российской Федерации. Лоббирование узконациональных интересов на такой должности недопустимо и вредит как многонациональному миру, согласию и диалогу в РФ, так и военно-патриотическому воспитанию в Вооруженных Силах России», — написал военкор.
Что случилось в Луганске.
17 июля боец ММА Максим Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлена драка с его участием в бассейне в городе Луганске. Оппонентом профессионального бойца ММА стал военнослужащий из Чечни Алихан Берсаев, который после потасовки матерно оскорблял местных жителей и заявлял, что «вы еще не знаете, что такое “Ахмат”.
Поводом для ссоры послужило поведение Берсаева — ~он грубо приставал к женщинам, в том числе замужним. Утверждается, что в этот момент он был нетрезв.~
Позже выяснилось, что ~Берсаев не имеет никакого отношения к отряду спецназа «Ахмат»~, но публичное обсуждение этой истории продолжилось.
Так, в Telegram-канале командира отряда спецназа «Ахмат» появилось множество публикаций с осуждением Максима Дивнича и словами о том, что ему рано или поздно придется отвечать за содеянное, то есть придание скандалу публичности. Высказывания в его поддержку характеризуются там как ложь, проплаченная провокация и разжигание межнациональной розни.
Кроме того, в Telegram-канале генерала опубликован репост из анонимного канала «Россия — страна героев» со словами о том, что в России существуют «ненастоящие» русские, которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», а также настоящих русских.
Что сказал Алаудинов.
Алаудинов в беседе с РИА Новости прокомментировал конфликт в бассейне Луганска.
~ «Считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности, бойца роты “В”. За это он должен быть наказан по всей строгости закона.~ Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», — сказал Алаудинов.
Он пояснил, что Берсаев не является бойцом спецназа «Ахмат», он штурмовик другого подразделения ВС РФ и уже «отправлен туда, где и должен быть» — на передовую.
По мнению командира «Ахмата», второй участник инцидента, Максим Дивнич, воспользовался ситуацией, чтобы привлечь к себе внимание, спекулируя на теме межнациональной розни.
Кроме того, Апти Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.
«Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило», — заявил Алаудинов РИА Новости.