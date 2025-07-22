Военкор Котенок поддержал Дивнича в его конфликте с генералом Алаудиновым

~ «Считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности, бойца роты “В”. За это он должен быть наказан по всей строгости закона.~ Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», — сказал Алаудинов.