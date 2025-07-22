Туймазинского спасателя, бросившегося на помощь упавшему в колодец малышу, наградили

Инцидент произошел в прошлом месяце — 12 июня. 2,5-летний ребенок во время прогулки с мамой неожиданно провалился в незакрытый колодец глубиной около трех метров. На помощь незамедлительно бросился Ильдар Насыров, спасатель ГК ЧС, который в тот момент неподалеку отдыхал дома и услышал крики о помощи. Мужчина без колебаний спустился в колодец и вытащил малыша.