Туймазинского спасателя, бросившегося на помощь упавшему в колодец малышу, наградили

В башкирском городе Туймазы сотрудник экстренной службы спас малыша. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в прошлом месяце — 12 июня. 2,5-летний ребенок во время прогулки с мамой неожиданно провалился в незакрытый колодец глубиной около трех метров. На помощь незамедлительно бросился Ильдар Насыров, спасатель ГК ЧС, который в тот момент неподалеку отдыхал дома и услышал крики о помощи. Мужчина без колебаний спустился в колодец и вытащил малыша.
По данным Госкомитета, ребенок отделался легкими травмами и сейчас чувствует себя хорошо.
На днях в администрации Туймазинского района состоялась церемония награждения. Ильдару Насырову вручили почетную грамоту за спасение малыща. На мероприятии присутствовала его семья — супруга и дети.
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