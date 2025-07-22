В Софии нашли построенную в конце II — начале III века треугольную башню

Во время работы на глубине около 1,7 метров археологи наткнулись на массивные каменные структуры, сложенные в виде треугольника. Отмечается, что это самая ранняя структура, обнаруженная на территории античной крепости, что подчеркивает ее стратегическое значение. Версию ученых подтверждают найденные монеты. Одна из них была отчеканена в период правления римского императора Каракаллы — Марка Аврелия Севера Антонина (правил с 211 по 217 гг.), а другая — византийская монета, была изготовлена во времена императора Исаака II Ангела (1185 — 1195 гг.). Это свидетельствует о том, что треугольная башня активно использовалась более тысячелетия.