В ГАИ рассказали, где нанесут дорожную разметку в ночь на 23 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 23 июля планируется нанесение дорожной разметки на более чем 15 участках. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», дорожная разметка будет нанесена на проспектах Дзержинского, Машерова, улицах Рафиева, Лидской, Воронянского, Жуковского, Люцинской, Леси Украинки, Скрипникова, Есенина, Уборевича, Асаналиева, Руссиянова, Бельского, Центральной. А также вблизи учреждений образования Октябрьского, Советского, Центрального и Фрунзенского районов.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на дороге. -0-