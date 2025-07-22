Это не норма! На какие возрастные изменения зрения стоит обратить внимание?

— Стекловидное тело с возрастом отслаивается от сетчатки — это норма, так должно быть у всех. Но иногда бывают состояния, когда оно фиксируется на периферических отделах сетчатки. У нас есть два места фиксации стекловидного тела: у диска зрительного нерва и у периферии сетчатки. И когда оно с возрастом отслаивается, периферия может быть с плотным контактом. Тогда могут развиваться различные нарушения, такие как предразрывы или какие-то дистрофические моменты. Если их заметить вовремя, их можно лазером укрепить — так называемая лазерная коагуляция.