Подтверждена гипотеза о доставке камней к Стоунхенджу первобытными людьми

«Если неолитические люди могли передвигать камень на несколько десятков метров, значит, они могли переместить его и на десятки, а то и сотни километров. Это, возможно, было непросто, но вполне осуществимо, и перемещение голубых камней весом 2−3 тонны требовало на порядок меньше усилий, чем транспортировка сарсенов», — говорится в исследовании. Ранее ученые пришли к выводу, что сарсены, крупные мегалиты высотой до 7 метров и весом до 40 тонн, входящие в ансамбль Стоунхенджа, были добыты примерно в 30 км от него, а алтарный камень весом 6 тонн — самый большой из голубых камней — с северо-востока Шотландии.