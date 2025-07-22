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Поиски 19-летней уфимки внезапно свернули

В Уфе завершились поиски 19-летней девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 19-летней девушки. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Уфимка пропала в минувшую субботу — 19 июля. Она ушла из дома в селе Нагаево и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.

Где все это время была уфимка — не уточняется.

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