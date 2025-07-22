Возле крупных городов Ростовской области построят новые объездные дороги

Также в планах строительство дороги «Орбитальная-2» для улучшения транспортной доступности микрорайона Суворовский, создание 10,8-километрового обхода Новошахтинска за 2,9 млрд рублей, формирование объездной дороги вокруг Новочеркасска почти за 10 млрд рублей.