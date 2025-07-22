Возле крупных городов Ростовской области построят новые объездные дороги

Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с заместителем губернатора, министром транспорта региона Аленой Беликовой, на которой обсудили ключевые дорожные проекты. Об этом говорится на сайте правительства Ростовской области.
Главными задачами стали завершение Ростовского транспортного кольца (РТК), реализация второго этапа «Западной хорды».
Особое внимание было уделено второму этапу «Западной хорды» стоимостью 30 млрд рублей. Проект включает сложные инженерные решения — прокладку трассы по подтапливаемой пойме реки Мертвый Донец с возведением нескольких эстакад.
— Эта дорога не только разгрузит западную часть Ростова, но и станет частью транспортного коридора к новым территориям, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Также в планах строительство дороги «Орбитальная-2» для улучшения транспортной доступности микрорайона Суворовский, создание 10,8-километрового обхода Новошахтинска за 2,9 млрд рублей, формирование объездной дороги вокруг Новочеркасска почти за 10 млрд рублей.
Отдельно обсуждался ремонт моста и организация выезда из Батайска.
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