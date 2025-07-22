Спортплощадка в каждом агрогородке. Профильное министерство о спортивной инфраструктуре

Говоря о спортивных мероприятиях, начальник главного управления сообщил, что за первое полугодие 2025 года проведено 119 официальных республиканских спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 36 тыс. человек. При этом 39 мероприятий организовано для детей и молодежи, 80 — для взрослого населения. В регионах проведено практически 9 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Из них 5 тыс. были направлены на детей и молодежь и 4 тыс. — на взрослых. В них приняли участие более 820 тыс. человек.