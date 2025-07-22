Спортплощадка в каждом агрогородке. Профильное министерство о спортивной инфраструктуре

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норматив обеспеченности агрогородков физкультурно-спортивными сооружениями (независимо от форм собственности) в Беларуси выполняется, сообщил начальник главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Евгений Залесский в пресс-центре БЕЛТА.
По его словам, население к занятиям физической культурой и спортом привлекает современная материально-техническая база. «На сегодня на территории страны функционирует более 23,5 тыс. физкультурно-спортивных сооружений, из которых порядка 7,5 тыс. находятся в сельской местности», — отметил он.
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Евгений Залесский указал на государственный социальный стандарт, касающийся обслуживания населения в области физической культуры и спорта. Он предусматривает, в частности, наличие не менее одной спортивной площадки вне зависимости от формы собственности в каждом агрогородке. «Этот стандарт выполняется, в плане спортивной инфраструктуры нам есть чем гордиться», — добавил он.
В стране функционируют 122 районных, городских физкультурно-спортивных клуба, комплекса. На бесплатной основе работают группы и секции для детей и молодежи. Существует гибкая система скидок для различных категорий граждан. Так, некоторые услуги для уязвимых категорий граждан предоставляются на безвозмездной основе либо с частичной оплатой. Кроме того, предоставляются скидки от 10% до 50% для различных категорий: ветеранов, пожилых людей, инвалидов.
Говоря о спортивных мероприятиях, начальник главного управления сообщил, что за первое полугодие 2025 года проведено 119 официальных республиканских спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 36 тыс. человек. При этом 39 мероприятий организовано для детей и молодежи, 80 — для взрослого населения. В регионах проведено практически 9 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Из них 5 тыс. были направлены на детей и молодежь и 4 тыс. — на взрослых. В них приняли участие более 820 тыс. человек.
Евгений Залесский назвал крупные спортивные мероприятия: Минский полумарафон, Минский триатлон, Минская лыжня, турниры «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и др. Появляются и новые мероприятия. В их числе республиканское спортивно-массовое мероприятие «Гонки на драгонботах».
Большое внимание уделяется зимним видам спорта. Для пропаганды здорового образа жизни в регионах оборудуют ледовые катки, хоккейные коробки, лыжные трассы, организовывают пункты проката. В этих местах досуга для населения создаются все условия: музыкальное сопровождение, фуд-корты, чай и кофе.
По итогам 2024 года в систематические занятия физической культурой и спортом по стране вовлечено 27,9% населения. Евгений Залесский отметил, что этот показатель к 2030 году планируют увеличить до 30%.
В прошлом году нормативы ГТО на золотой, серебряный и бронзовый значок сдали практически 14 тыс. граждан. А приняли участие в сдаче нормативов ГТО более 100 тыс. человек. -0-