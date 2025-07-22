После ливней придет зной: когда в Москве закончатся дожди

— 50 литров дождевой воды на метр площади обрушилось на Москву! Вчера к 9 утра в Москве, на ВДНХ, выпало 28 мм, или 33 процента от месячной нормы, на Балчуге — 39 мм, в Тушине — 49 мм (58 процентов от нормы июля), то есть 5 ведер дождевой воды на метр квадратный. Сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы: в Митине — 71,2 мм, в Зеленограде — 91,6 мм, что больше месячной нормы, а это почти столитровая бочка воды на квадратный метр.