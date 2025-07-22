После ливней придет зной: когда в Москве закончатся дожди

21 июля в Москве стал самым дождливым днем с 1879 года. «Вечерняя Москва» узнала, когда прекратятся ливни и какая погода ждет нас в ближайшее время.
Ливни этим летом удивляют своей обильностью и продолжительностью. Например, только вчера дождь шел почти целые сутки. Из-за этого отменили многие городские мероприятия, а некоторые улицы, например Волоколамское шоссе у дома 142, улицу Адмирала Корнилова и Нагатинскую набережную, пришлось перекрывать. Но самое страшное уже позади.
— В последующие дни дождей будет меньше. Не исключено, что появится солнышко, — сообщает «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Эксперт рассказала, что до 24 июля включительно еще будут идти кратковременные дожди, температура сохранится в районе +26 градусов. А 25−26 июля станет еще теплее.
— Температура днем поднимется до +28 градусов. Эпизод жаркой погоды вернется в Москву в выходные дни, осадков не ожидается, — заключает Татьяна Позднякова.
А сегодня столичные городские коммунальные и аварийные службы продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия ливней. Помните, что в чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве +7 495 637−31−01.
Какой будет погода в Москве летом 2025.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:
— 50 литров дождевой воды на метр площади обрушилось на Москву! Вчера к 9 утра в Москве, на ВДНХ, выпало 28 мм, или 33 процента от месячной нормы, на Балчуге — 39 мм, в Тушине — 49 мм (58 процентов от нормы июля), то есть 5 ведер дождевой воды на метр квадратный. Сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы: в Митине — 71,2 мм, в Зеленограде — 91,6 мм, что больше месячной нормы, а это почти столитровая бочка воды на квадратный метр.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ.
Во время грозы и сильных ливней лучше всего оставаться внутри зданий. Если вы находитесь на улице, срочно найдите безопасное убежище. Если это невозможно, прикройте голову руками, сумкой, одеждой — это защитит от ударов градин.
Избегайте водоемов и открытых водных пространств: рек, озер и прудов, так как вода проводит электричество.
Во время грозы не пользуйтесь электрическими приборами и не держите в руках металлические предметы. Также рекомендуется отключить ненужные приборы от сети, чтобы избежать повреждений от перепадов напряжения.
Эксперт по выживанию Макеев рассказал, что делать, если гроза застала вас на улице.
В некоторых случаях мобильные телефоны могут привлекать молнии, особенно если вы находитесь на открытом пространстве.
Если во время дождя вы движетесь в личном авто, постарайтесь не проезжать подтопленные участки, лучше медленно припарковаться и, включив аварийные огни, переждать ливень. Во время града держитесь дальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной. Ни в коем случае не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет 6 минут.
Перед выходом в поход или на природу всегда узнавайте прогноз погоды на ближайшие дни; если синоптики обещают проливные дожди, поход лучше перенести на более поздний срок или вообще отменить.
Если на природе вы все-таки попали под ливень, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте на возвышенности, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.