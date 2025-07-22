Озвучены детали прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой: Где и когда пройдет церемония

Как известно, Ирины Подносовой не стало во вторник, 22 июля. Она ушла из жизни в возрасте 71 года. Виной всему оказалась онкология. Однако другие детали произошедшего не уточнялись. В частности, не назывались ни причины или обстоятельства смерти, ни дата и место похорон.