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Озвучены детали прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой: Где и когда пройдет церемония

Прощание с председателем Верховного суда Подносовой состоится 24 июля в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Официальное прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой состоится уже 24 июля. Церемония пройдет в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Верховном суде.

Как известно, Ирины Подносовой не стало во вторник, 22 июля. Она ушла из жизни в возрасте 71 года. Виной всему оказалась онкология. Однако другие детали произошедшего не уточнялись. В частности, не назывались ни причины или обстоятельства смерти, ни дата и место похорон.

Однако теперь ситуация несколько прояснилась. Издание «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что церемония прощания пройдет уже 24 июля в Москве.

«Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля с 12:00 до 14:00 в траурном зале ФГБУ “Центральная клиническая больница Управления делами Президента”», — сказано в сообщении.

Тем временем официальные лица России продолжают выражать соболезнования в связи со смертью Ирины Подносовой. Несколько слов сказал, в том числе, глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что ушедшая из жизни председатель Верховного суда всегда ставила интересы государства и общества на первое место.

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