Народные приметы на 23 июля 2025 года: что нельзя делать в день Антония Громоносца

Ни в коем случае нельзя рубить деревья — особенно старые: считалось, что гром может «отомстить».Не стоит заниматься сваркой, разведением костров и вообще обращаться с огнём — велик риск несчастий. Не рекомендуется купаться в реках и озёрах — «гром может застать врасплох».Нельзя сквернословить, особенно во время грозы — это привлекало беду. Не работать в поле с металлическими предметами при пасмурной погоде. Не держать открытыми окна и двери во время грозы — в дом может «ворваться беда».