Народные приметы на 23 июля 2025 года: что нельзя делать в день Антония Громоносца

Какой сегодня день по народному календарю.
23 июля по народному календарю — день Антония Громоносца. В этот день православная церковь почитает преподобного Антония Печерского, а в народе его именовали Громоносцем, поскольку часто именно на 23 июля приходились грозы и буря. Люди верили, что сам святой может управлять небесной стихией, отгонять грозу или, наоборот, гневаться через неё.
Этот день считался пограничным по летнему циклу. Наблюдая за погодой 23 июля, крестьяне делали выводы о грядущей осени и возможных заморозках. Считалось, что с этого дня жара начинает спадать, а солнце — «тускнеть».
Что делали на Руси в этот день.
Присматривались к небу с самого утра: малейшее потемнение вызывало опасения насчёт грозы. Заготавливали воду после грозы — считалось, что она обладает целебной силой. Проверяли хранилища и амбары на герметичность перед осенними дождями. Продолжали убирать ранний урожай, особенно корнеплоды. На скотном дворе ставили защиту от молний — вешали пучки полыни, крапивы. В некоторых регионах совершали обряд окуривания жилища можжевельником — «чтобы огонь не пришёл».
23 июля было не столько трудовым, сколько обережным днём. Люди старались защититься от стихии и не гневить силы природы.
Что рекомендуется делать в этот день.
Прислушаться к погодным изменениям — особенно к грому: он несёт знаки. Собирать дождевую или грозовую воду — ею умывались, давали пить скоту. Укрепить крыши, печные трубы и дворовые постройки. Обновить или повесить обереги от молнии и пожара. Прочитать молитву Антонию Печерскому — на здоровье и защиту семьи. Избегать суеты и суетных дел: это время созерцания и спокойствия.
В день Антония важно действовать с рассудительностью, особенно если на небе появляются тучи.
Чего не стоит делать 23 июля.
Ни в коем случае нельзя рубить деревья — особенно старые: считалось, что гром может «отомстить».Не стоит заниматься сваркой, разведением костров и вообще обращаться с огнём — велик риск несчастий. Не рекомендуется купаться в реках и озёрах — «гром может застать врасплох».Нельзя сквернословить, особенно во время грозы — это привлекало беду. Не работать в поле с металлическими предметами при пасмурной погоде. Не держать открытыми окна и двери во время грозы — в дом может «ворваться беда».
Приметы погоды на 23 июля.
Услышать гром — к затяжному ненастью или ранним заморозкам. Если после грозы появилось солнце — к хорошему урожаю картофеля. Безветренный день — к сухой и солнечной погоде до конца июля. Дождь в полдень — осень будет короткой и ранней. Если ночь тёплая и звёздная — к богатому урожаю яблок. Утром много паутины на траве — к ясной и жаркой погоде.
Считалось, что каков Антоний Громоносец, таков и весь конец лета: либо спокойный, либо бурный. Поэтому к приметам этого дня относились с особым вниманием.
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