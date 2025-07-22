В Минтрансе рассказали о количестве отмененных рейсов в Москве и Петербурге

По словам министра, за этот период на запасные аэродромы направили 169 воздушных судов. В рамках работы по минимизации последствий для пассажиров было оформлено свыше 16 тысяч вынужденных возвратов авиабилетов. Авиакомпании выдали более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание. Для размещения людей, ожидающих вылета, в гостиницах предоставили места для 16 тысяч человек.