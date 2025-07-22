Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дудь* объявлен в международный розыск из-за уклонения от обязанностей иноагента

Блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск. Против него возбуждено дело об уклонении от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Источник: Life.ru

«Дудь* объявлен в международный розыск», — рассказали в суде.

По данным суда, фигурант не исполнял требования, установленные для лиц, внесённых в соответствующий реестр. Мера розыска предполагает возможность задержания Дудя* за пределами России и дальнейшую экстрадицию в случае согласия принимающей страны.

Ранее Басманный суд заочно арестовал Дудя*. Срок ареста начнёт исчисляться с момента экстрадиции блогера в Россию или его задержания на территории страны.

В середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Блогер пытался оспорить данный статус, но безуспешно. Позже суд штрафовал Дудя* за отсутствие специальной маркировки иноагента. Затем прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против блогера после того, как он дважды нарушил правила работы иноагента. 1 июля стало известно о возбуждении дела.

* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.