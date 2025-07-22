В российском городе родители возмутились дверям в школе, обитым ковром

В Омске родители и местные жители выразили недоумение по поводу необычного способа утепления дверей в одной из городских школ, сообщает издание «Подъем».Боковой вход в корпус начальных классов, расположенный на улице Туполева, обивали шерстяным ковром, чтобы защитить его от промерзания. Однако горожане сочли такое решение неэстетичным и не соответствующим облику образовательного учреждения, в шутку назвав его «омскими восточными вратами».