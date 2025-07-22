Жители деревни Равилово самостоятельно заменили ветхий мост на новый

Жители деревни Равилово Абзелиловского района Башкирии всего за три дня возвели новый мост, заменив старый, который давно требовал ремонта. Строительство, как сообщает газета «Абзелил», стало возможным благодаря инициативе местных жителей, объединившихся для общего дела.
Идея возникла на сходе граждан: люди решили не ждать помощи сверху, а взять ситуацию в свои руки. Собрав средства и заручившись поддержкой исполняющего обязанности главы муниципалитета Айрата Аминева, который обеспечил строительство шпалами, жители приступили к работе.
Работа кипела день и ночь. Мужчины занимались тяжелой физической работой, а женщины организовали питание для строителей. Уже через три дня мост был готов.
Недавно состоялось торжественное открытие сооружения. Право перерезать красную ленточку получили Айрат Аминев, а также глава Равиловского сельского поселения Абдулхак Султанов и местные жители — те самые, благодаря которым и появился новый мост.
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