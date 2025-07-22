Тима Белорусских возвращается в шоу-бизнес после проблем с законом

В июле популярный артист Тима Белорусских, который резко прервал свой стремительный карьерный взлет, вернулся в динамичное музыкальное поп-движение сразу с двумя синглами. Сначала вышел трек «Прости», вызвавший бурю восторга у соскучившейся публики, и следом был обнародован совместный трек с диджеем Борисом RedWall «Ночью не видно звезд». Тима обещает больше не сбавлять обороты и заявляет, что новая программа будет уже в следующем году.
Последние четыре года его карьера была на нуле из-за проблем с законом — в 2021 году на пике популярности его хитов «Мокрые кроссы», «Витаминка» и «Незабудка» Тима был обвинен в хранении запрещенных веществ и получил два года домашнего ареста. По истечении срока артист стал мягко и как-то нерешительно раскачиваться на возвращение в шоу-бизнес, время от времени выходили треки — «Отпусти», «Воспоминания», «Очередной памятный», «Маршрутки». Но это не было уверенной заявкой на возвращение на сцену.
В этот раз все по-другому, Тима общается с поклонниками в соцсетях и на просьбы не оставлять их надолго, отвечает, что постарается больше не пропадать и не «допускать таких этапов, как были». Артист объясняет: «Я чуть сбавил темп, но это мне было нужно». При этом Тима не устает выражать благодарность каждому, кто «со мной прошел эту паузу». Он понимает, что за время своего отсутствия на сцене упустил много потенциальных поклонников, которые успели вырасти из подросткового возраста и обзавестись семьями. Осознавая текучесть времени, 26-летний артист стал следить за своей физической формой и посещать спортзал.
В новых треках Тима не изменяет себе и демонстрирует все то же редко встречающееся сочетание нестыдных текстов и ультрамодного саунда. «Прости» стал бальзамом на души поклонников, заскучавших по «старому» Тиме Белорусских, трек расслабляет объемными атмосферными перекатами между куплетами и наполняет энергией в пружинистых прыгательных припевах.
Это актуальная поп-музыка с размытыми структурными рамками и плавными переходами между разными частями сочинения. Модные треки больше не обладают четкой попсовой формой — куплет-припев, теперь они содержат по три-четыре музыкальных эпизода с разным темпо-ритмом и зачастую в разных жанрах. Чаще это даже не поп-музыка, а мультижанровые многосоставные конструкции, где намешано все подряд.
Песня «Ночью не видно звезд» выполнена в той же манере, но носит более танцевальный характер, она снабжена вязким темпом и уверенной бочкой. Под такой трек несложно превысить скорость на ночной трассе. На обложке сингла — как раз два персонажа в авто рассекают атмосферу ночного города.
На вопросы о том, чем Тима занят, он отвечает: «Работаю над новым материалом», и обещает не сбавлять темп. Артист уверяет, что у него много чего в запасе, и это обязательно будет издаваться: «Со следующего года планируем новую программу».