Тима Белорусских возвращается в шоу-бизнес после проблем с законом

В этот раз все по-другому, Тима общается с поклонниками в соцсетях и на просьбы не оставлять их надолго, отвечает, что постарается больше не пропадать и не «допускать таких этапов, как были». Артист объясняет: «Я чуть сбавил темп, но это мне было нужно». При этом Тима не устает выражать благодарность каждому, кто «со мной прошел эту паузу». Он понимает, что за время своего отсутствия на сцене упустил много потенциальных поклонников, которые успели вырасти из подросткового возраста и обзавестись семьями. Осознавая текучесть времени, 26-летний артист стал следить за своей физической формой и посещать спортзал.