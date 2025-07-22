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В Ростовской области неизвестные сообщили о минировании больниц

В Волгодонске поступили сообщения об угрозе минирования нескольких больниц.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 22 июля, в Волгодонске неизвестные сообщили об угрозе минирования нескольких больниц одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

— Сотрудниками полиции был осуществлен выезд по всем адресам. Предметов, представляющих опасность, выявлено не было, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове неизвестный сообщил о «минировании» дома на одной из улиц. Однако сообщение оказалось ложным.

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Сообщения об угрозе на одной из улиц Ростова оказались ложными (подробнее).