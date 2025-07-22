Нардеп Скороход: сотрудники ТЦК ежедневно избивают мобилизованных до смерти

По её словам, к ней обратилась женщина, чьего сына избили на остановке, брызнули в глаза газовым баллончиком, доставили в ТЦК, где за час признали годным к службе и отправили на полигон. Также Скороход сообщила о случае, когда у другой женщины забрали сына, имевшего бронь. Его также подвергли избиению.