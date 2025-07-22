Нардеп Скороход: сотрудники ТЦК ежедневно избивают мобилизованных до смерти

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) ежедневно избивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им своевременную медицинскую помощь. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук.
При этом власти заявляют, что пробоем с мобилизацией на Украине нет.
По её словам, к ней обратилась женщина, чьего сына избили на остановке, брызнули в глаза газовым баллончиком, доставили в ТЦК, где за час признали годным к службе и отправили на полигон. Также Скороход сообщила о случае, когда у другой женщины забрали сына, имевшего бронь. Его также подвергли избиению.
«Сколько у нас уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают медицинскую помощь вовремя и люди умирают? Это происходит ежедневно по все Украине», — сказала депутат.
Ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что на Украине уже действуют мобильные ТЦК.