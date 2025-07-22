ГД приняла закон о запрете дискредитирующих традиционные ценности фильмов

Кроме того, блокировкой спорных фильмов должны будут заниматься владельцы сайтов, имеющих аудиторию более 100 тыс. пользователей в сутки, и соцсетей с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей за тот же период. На исполнение требования Роскомнадзора им предоставят 24 часа. В противном случае ресурсам будет грозить штраф или блокировка.