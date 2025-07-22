«Перерыва не будет»: В Думе объяснили необходимость постоянного призыва в армию

— Тем более, что мы не знаем, когда и какие именно задачи предстоит выполнять армии России, готовыми нужно быть ко всему. И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет, — подчеркнул парламентарий в беседе с Газетой.Ru.