«Перерыва не будет»: В Думе объяснили необходимость постоянного призыва в армию

Круглогодичный призыв в армию позволит уменьшить количество уклонистов и увеличить число личного состава российских войск, чтобы «быть готовыми ко всему». Об этом во вторник, 22 июля, заявил первый заместитель председатель комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что до начала специальной военной операции (СВО) на Украине вносил законопроект об этом в Госдуму, но тогда не было ни необходимости в таком количестве военнослужащих, ни нужды увеличивать численность личного состава. Журавлев напомнил, что согласно указанию президента России Владимира Путина, в текущем году в российской армии должно служить 1,5 миллиона военных, и назвал продление срока призыва оправданным для достижения этой цели.
— Тем более, что мы не знаем, когда и какие именно задачи предстоит выполнять армии России, готовыми нужно быть ко всему. И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет, — подчеркнул парламентарий в беседе с Газетой.Ru.
22 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в парламент законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Авторы инициативы предлагают установить срок призыва с 1 января по 31 декабря.