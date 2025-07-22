В Самаре ограничат движение по улице Ставропольской до 20 сентября

В связи с этим автобусный маршрут № 9 изменит схему движения. Транспорт будет следовать через Ташкентский переулок, улицы Черемшанскую и Алма-Атинскую, после чего вернётся на основной маршрут. Аналогичный объезд будет действовать и в обратном направлении.