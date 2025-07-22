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В Самаре ограничат движение по улице Ставропольской до 20 сентября

С 23 июля по 20 сентября 2025 года в Самаре будет частично перекрыто движение транспорта на участке улицы Ставропольской.

С 23 июля по 20 сентября 2025 года в Самаре будет частично перекрыто движение транспорта на участке улицы Ставропольской. Ограничение связано с проведением аварийных работ по замене канализационного коллектора.

Зона ограничения распространяется на отрезок от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской. Работы будут проводиться круглосуточно с 7:00 23 июля до 23:59 20 сентября.

В связи с этим автобусный маршрут № 9 изменит схему движения. Транспорт будет следовать через Ташкентский переулок, улицы Черемшанскую и Алма-Атинскую, после чего вернётся на основной маршрут. Аналогичный объезд будет действовать и в обратном направлении.

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