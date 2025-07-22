Дудю заочно предъявили обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ

Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявили обвинение в неисполнении предусмотренных законами РФ об иностранных агентах обязанностей. Его также обвиняют в целенаправленном сборе данных в сфере военной, военно-технической деятельности России. Об этом сообщили в суде, передает РИА Новости.
«Дудю* заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ», — уточнил собеседник агентства.
Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя.
Также ранее Мосгорсуд признал законным штраф Дудю за нарушение закона об иноагентах. Штраф был назначен после того, как блогер опубликовал пять немаркированных постов в своем Telegram-канале.
*Включен Минюстом России в реестр иностранных агентов на территории РФ.