Дудю заочно предъявили обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ

Блогеру Юрию Дудю* заочно предъявили обвинение в неисполнении предусмотренных законами РФ об иностранных агентах обязанностей. Его также обвиняют в целенаправленном сборе данных в сфере военной, военно-технической деятельности России. Об этом сообщили в суде, передает РИА Новости.