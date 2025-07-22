Уже 2000 человек пострадали от укусов клещей только в одной области Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Согласно данным, с начала 2025 года в организации здравоохранения Гомельской области из-за укусов клещей обратилось примерно 2000 человек, третья часть от всех пострадавших — дети. Специалисты обратили внимание, что, проанализировав места нападения клещей, выяснилось следующее: более 50% пострадавших отмечали присасывания членистоногих на территориях лесных массивов.
В ведомстве добавляют, что примерно 40% называли дачные садоводческие участки и частные подворий. Вместе с тем присасывания клещей были зафиксированы на территориях загородных оздоровительных учреждениях, пригородных зонах отдыха населенных пунктов, за пределами страны.
Из данных лабораторных исследований следует, что зараженность клещей возбудителями Лайм-боррелиоза составляет около 26%, а вирусов клещевого энцефалита — 0,2%.
«За прошедший период текущего года среди населения области зарегистрировано 72 случая Лайм-боррелиоза 1 случай клещевого энцефалита», — уточнили в организации.
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