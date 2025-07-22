Уже 2000 человек пострадали от укусов клещей только в одной области Беларуси

Согласно данным, с начала 2025 года в организации здравоохранения Гомельской области из-за укусов клещей обратилось примерно 2000 человек, третья часть от всех пострадавших — дети. Специалисты обратили внимание, что, проанализировав места нападения клещей, выяснилось следующее: более 50% пострадавших отмечали присасывания членистоногих на территориях лесных массивов.