В Госдуме ответили на призыв Польши уезжать из России

Граждане Польши в России не подвергают себя никакой опасности, в отличие от россиян, проживающих в недружественном государстве. Об этом во вторник, 22 июля, заявил депутат Государственной думы Александр Толмачев. Так он прокомментировал обращение польского Министерства иностранных дел (МИД) к своим гражданам с призывом покинуть территорию России.
— В польских городах неоднократно нападали на машины с российскими номерами и на наших соотечественников. Не секрет, что не первое поколение реваншистов в Польше мечтает о некой мести в международном масштабе, — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что в этом перечне также присутствует Германия, Украина и Белоруссия. Кроме того, представители польского правительства нередко демонстрируют агрессию в отношении России, передает News.ru.
22 июля МИД Польши призвал своих граждан покинуть территорию России, если текущая ситуация в жизни, в семье или на работе не требует от них оставаться на территории страны. Позднее в ведомстве пояснили, что это заявление связано с ограниченным количеством дипломатов и консулов республики в стране, что делает оказание помощи полякам затруднительным.