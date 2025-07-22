В Госдуме ответили на призыв Польши уезжать из России

22 июля МИД Польши призвал своих граждан покинуть территорию России, если текущая ситуация в жизни, в семье или на работе не требует от них оставаться на территории страны. Позднее в ведомстве пояснили, что это заявление связано с ограниченным количеством дипломатов и консулов республики в стране, что делает оказание помощи полякам затруднительным.