Рэп-битва: Macan и Элджей выпустили новые альбомы

Macan из тех, кого можно назвать надежным державным артистом. Почти в каждом треке он не забывает упомянуть семью, свод своих консервативных ценностей, потому что «вырос при патриархате», вспоминает высший разум и указывает на вечное стремление научиться отличать хорошее от плохого. Все это довольно рутинно, а иногда откровенно скучно, но здесь на помощь спешат друзья, которые в стремлении навести шороху не лезут за словом в карман. Очень показательный трек «Бордовая 99», записанный с Гуфом. Macan прямо-таки с пионерским усердием читает про «кто хватался за шлюпку, пока не увидел берег, у меня есть вера, и она все так же меня греет», а Гуф со своим фирменным самодеятельным вайбом вносит немного приятного хаоса, напоминая о пережитых убийственно-веселых днях и радости о том, что «я никуда не слился, мы с рэпчиком бок о бок…». Подобной неформальщины на альбоме не так много, но именно она отвечает за живые эмоции.