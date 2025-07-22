Рэп-битва: Macan и Элджей выпустили новые альбомы

Macan и Элджей выпустили новые альбомы, на примере которых хорошо видно и слышно, как недавние хип-хоп-приоритеты уступают место новым. В подобных переменах есть некоторая интрига, но она не очень радует. «ЗД» слушает «Complex Полноценности» от Элджея и Bratland от Macan и пытается понять, в чем же сейчас сила рэперов. Не факт, что в правде.
Элджей, в последнее время выпускавший музыку как Sayonara Boy, молчал два года и за это время, судя по немногочисленным посланиям своим поклонникам, готовил альбом под именем, с которым прославился еще в десятых. И артисту было чем заняться. Тринадцать треков, небольшая гвардия из Onative, Anikv, Azar Strato, Eighteen, Feduk и Biicla в помощниках плюс явное намерение оставаться крутым плохим парнем.
Macan ничуть не лукавит, когда заявляет «моя музыка — флагман». Его прошлогодний альбом I AM изрядно нашумел в чартах и укрепил рэпера в статусе стадионного артиста. Bratland целиком состоит из фитов, формируя таким образом некое братство. В единомышленниках довольно пестрая команда, где есть Баста, Гуф, Navai, «Три Дня Дождя», Big Baby Tape и музыканты чуть менее популярные.
Элджей после оглушительного хита «Розовое Вино», записанного на пару с Feduk, превратился в большую звезду, но при этом выбрал весьма спорную для местных реалий стратегию. Яркий инопланетный имидж, готовность скандалить и шокировать, треки, от которых взрослым становилось как-то неловко. Лет десять назад молодые рэперы в массе своей так и делали, но сейчас нужно уметь притормаживать, выбирать выражения, в общем, соответствовать эпохе разгула общественных организаций. Элджей притормаживает, но неохотно. Он по-прежнему гнет свою хулиганскую линию и ничуть по этому поводу не переживает. «Моей хате нужен клининг, Бутылки и презервативы…» — бойко выдает артист, и даже если дома у него прилизанный минимализм, все эти эскапады звучат весьма достоверно.
Macan из тех, кого можно назвать надежным державным артистом. Почти в каждом треке он не забывает упомянуть семью, свод своих консервативных ценностей, потому что «вырос при патриархате», вспоминает высший разум и указывает на вечное стремление научиться отличать хорошее от плохого. Все это довольно рутинно, а иногда откровенно скучно, но здесь на помощь спешат друзья, которые в стремлении навести шороху не лезут за словом в карман. Очень показательный трек «Бордовая 99», записанный с Гуфом. Macan прямо-таки с пионерским усердием читает про «кто хватался за шлюпку, пока не увидел берег, у меня есть вера, и она все так же меня греет», а Гуф со своим фирменным самодеятельным вайбом вносит немного приятного хаоса, напоминая о пережитых убийственно-веселых днях и радости о том, что «я никуда не слился, мы с рэпчиком бок о бок…». Подобной неформальщины на альбоме не так много, но именно она отвечает за живые эмоции.
Элджей выглядит как персонаж абсолютно спонтанный, но в новом альбоме ведет себя весьма последовательно, по крайней мере в музыкальном отношении. Он по-прежнему верит в биг-бит как музыку, взрывающую танцполы, и не меняет ее на что-то, возможно, более модное. Рваный ритм, тачки, легкомысленные дамы, клубные загулы. Элджей не собирается подавать в отставку с должности короля вечеринки, и сил для такой работенки у него еще хватает.
Macan, как и многие амбициозные рэперы, старается делать музыку для масс. Поэтому пытается охватить как можно больше пространства. Вместе с пацанским рэпом он подает целую тонну сантиментов, упакованных в типичную для нынешних времен поп-музыку. Это деловой подход. Немного, а может быть, и не немного, навязчивый. А там, где появляется навязчивость, начинается дефицит иронии и остроумия. Вполне возможно, что у артиста есть заманчивый маяк в виде Басты и его четко работающего музыкального маркетинга. Но Василий Михайлович всегда отличался умением стебануть себя и окружающих, блеснуть эффектным ростовским говорком, смешать лирику страдающей души и фигу в кармане. И это будет посложнее, чем звездные коллабы мутить.
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Битва между Элджеем и Macan не получилась. Bratland рвет чарты, «Complex Полноценности» прошел куда скромнее. И это проблема не музыки, а смены настроений. Элджей собрал свой урожай и перестал быть горячей штучкой. Macan сейчас будоражит молодежь и явно хочет перейти из компании горячих штучек в клуб серьезных ребят. Правда, в этом клубе веселее всего смотреть на то, как кто-то лопается от своей серьезности.