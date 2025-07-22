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Актёр Павел Комаров похудел на 53 килограмма: видео

В Москве прошла светская премьера. Почётным гостем стал актёр Павел Комаров, который ведёт скромный образ жизни. Артист редко появляется на тусовках и не любит давать интервью. Возможно потому, что более полугода назад похудел на 53 кг при помощи советов нутрициологов. Сейчас он пожаловал на премьеру «Герои анекдотов» вместе с двумя спутницами, которых скрывал от публики. В кинотеатре они выбрали место в углу, чтобы их никто не заметил. Но в объектив нашего корреспондента актёр попал. Смотрите видео.

В Москве прошла светская премьера. Почётным гостем стал актёр Павел Комаров, который ведёт скромный образ жизни. Артист редко появляется на тусовках и не любит давать интервью. Возможно потому, что более полугода назад похудел на 53 кг при помощи советов нутрициологов. Сейчас он пожаловал на премьеру «Герои анекдотов» вместе с двумя спутницами, которых скрывал от публики. В кинотеатре они выбрали место в углу, чтобы их никто не заметил. Но в объектив нашего корреспондента актёр попал. Смотрите видео.