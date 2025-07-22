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ET: актер Брюс Уиллис перестал ходить из-за деменции

Состояние Уиллиса еще может измениться в худшую сторону из-за особенностей заболевания.

Источник: Аргументы и факты

Состояние здоровья актера Брюса Уиллиса ухудшилось, и он, вероятно, больше не может ходить из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

В статье говорится, что у актера наблюдаются проблемы с моторикой, но семья не предоставляла конкретной информации о его способности к передвижению в последнее время.

Издание подчеркивает, что с апреля не было новостей об ухудшении состояния здоровья актера. Родные Уиллиса ранее сообщали о сложном периоде, который переживает семья.

Газета также отмечает, что из-за характера заболевания состояние Уиллиса может продолжить ухудшаться, поскольку оно поражает области мозга, отвечающие за поведение, речь и осознание себя.

В 2022 году Брюс Уиллис завершил свою карьеру в кино после постановки диагноза лобно-височной деменции. Сообщалось, что с развитием болезни актер может утратить навыки чтения, письма, речи и способность узнавать членов своей семьи.