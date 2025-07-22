ET: актер Брюс Уиллис перестал ходить из-за деменции

Состояние здоровья актера Брюса Уиллиса ухудшилось, и он, вероятно, больше не может ходить из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции. Об этом сообщила газета The Express Tribune.
В статье говорится, что у актера наблюдаются проблемы с моторикой, но семья не предоставляла конкретной информации о его способности к передвижению в последнее время.
Издание подчеркивает, что с апреля не было новостей об ухудшении состояния здоровья актера. Родные Уиллиса ранее сообщали о сложном периоде, который переживает семья.
Газета также отмечает, что из-за характера заболевания состояние Уиллиса может продолжить ухудшаться, поскольку оно поражает области мозга, отвечающие за поведение, речь и осознание себя.
В 2022 году Брюс Уиллис завершил свою карьеру в кино после постановки диагноза лобно-височной деменции. Сообщалось, что с развитием болезни актер может утратить навыки чтения, письма, речи и способность узнавать членов своей семьи.