Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2026 году

В ведомстве добавили, что традиционно нерабочими днями в 2026 году являются: 1 и 2 января — Новый год, 7 января — Рождество Христово (православное), 8 марта — Международный женский день, 21 апреля — Радуница по календарю православной конфессии, 1 мая — Праздник труда, 9 мая — День Победы, 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики), 7 ноября — День Октябрьской революции, 25 декабря — Рождество Христово (католическое).-0-