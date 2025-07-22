Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году. Подробности озвучили в пресс-службе правительства Беларуси.
«Правительство определило, как будем отдыхать и работать в 2026 году», — сказано в сообщении.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно документу, в 2026 году рабочий день 20 апреля, в понедельник, будет перенесен на субботу, 25 апреля.
Это значит, что будет четыре выходных дня: суббота, 18 апреля, воскресенье, 19 апреля, а также понедельник, 20 апреля и вторник, 21 апреля. Именно 21 апреля в 2026 году белорусы будут отмечать Радуницу.
Тем временем большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.
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