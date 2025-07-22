Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году

Правительство определило, как будут отдыхать и работать белорусы в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году. Подробности озвучили в пресс-службе правительства Беларуси.

«Правительство определило, как будем отдыхать и работать в 2026 году», — сказано в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно документу, в 2026 году рабочий день 20 апреля, в понедельник, будет перенесен на субботу, 25 апреля.

Это значит, что будет четыре выходных дня: суббота, 18 апреля, воскресенье, 19 апреля, а также понедельник, 20 апреля и вторник, 21 апреля. Именно 21 апреля в 2026 году белорусы будут отмечать Радуницу.

Тем временем большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.

Ранее мы собрали драмы жизни и удары судьбы авиаконструктора Павла Сухого: «Едва живой добрался до Гомеля и попал в больницу».

Кроме того, мы узнали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.