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Банда проституток-трансгендеров* начала терроризировать отдыхающих в Таиланде

Сбившиеся в банду трансгендерные* проститутки стали нападать на туристов в тайской Паттайе. Правоохранители получили большое количество жалоб на злоумышленников, которые обычно орудуют в местных ночных клубах.

Сбившиеся в банду трансгендерные* проститутки стали нападать на туристов в тайской Паттайе. Правоохранители получили большое количество жалоб на злоумышленников, которые обычно орудуют в местных ночных клубах.

Одной и жертв преступников стал японский турист, у которого те попытались отобрать ожерелье. Пострадавший уточнил, что одна из проституток попыталась вступить с ним в половой контакт для отвлечения внимания. Иностранец рассказал, что во время прогулки с друзьями к нему подошла группа трансгендерных* женщин.

Они стали настойчиво предлагать секс-услуги, но даже после нескольких отказов не уходили. После этого одна из них подошла к японцу поближе, «дружелюбно и игриво» коснулась его и потянулась к шее. Мужчина сразу понял, что она пытается снять с него золотую цепь, и оттолкнул злоумышленницу.

— Японский турист решил не подавать официальное заявление в полицию. Он заявил, что его единственной целью было предупредить других, — передает портал Thai Examiner.

Россиянам устраивают мотоподставы во Вьетнаме. По словам пострадавшего, он столкнулся с проблемой после аренды транспорта в Нячанге.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.