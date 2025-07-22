Банда проституток-трансгендеров* начала терроризировать отдыхающих в Таиланде

Они стали настойчиво предлагать секс-услуги, но даже после нескольких отказов не уходили. После этого одна из них подошла к японцу поближе, «дружелюбно и игриво» коснулась его и потянулась к шее. Мужчина сразу понял, что она пытается снять с него золотую цепь, и оттолкнул злоумышленницу.