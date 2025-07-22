Беларусь и Самарская область проработают организацию информационного тура для представителей туриндустрии

22 июля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Самарская область проработают организацию информационного тура для представителей туристической индустрии, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой в рамках визита губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Беларусь.
Стороны обменялись опытом по развитию различных видов туризма, совершенствованию туристической инфраструктуры и подготовке экскурсоводов. Особое внимание уделено взаимной заинтересованности в активизации сотрудничества между туроператорами Беларуси и Самарской области.
«Результатом переговоров стала договоренность об обмене календарями событийных мероприятий Беларуси и Самарской области, что позволит расширить возможности для привлечения туристов в оба региона. Также стороны договорились проработать вопрос организации информационного тура в Самарскую область для представителей белорусской туристической индустрии», — рассказали в Национальном агентстве по туризму.
Представителей туристической индустрии Самарской области также пригласили к участию в 28-й международной выставке-ярмарке туристических услуг «ОТДЫХ — 2026», которая пройдет в Минском международном выставочном центре с 9 по 11 апреля 2026 года.
Олег Андрейчик также проинформировал о подготовке экспозиции, представляющей туристический потенциал Беларуси на форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 года. -0-