Беларусь и Самарская область проработают организацию информационного тура для представителей туриндустрии

«Результатом переговоров стала договоренность об обмене календарями событийных мероприятий Беларуси и Самарской области, что позволит расширить возможности для привлечения туристов в оба региона. Также стороны договорились проработать вопрос организации информационного тура в Самарскую область для представителей белорусской туристической индустрии», — рассказали в Национальном агентстве по туризму.